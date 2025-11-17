به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدجعفر قائم‌پناه گفت: این شرکت باید در طول ۲ هفته برنامه عملیاتی تشکیل هلدینگ مس‌سونگون و وضعیت انتقال حساب‌ها را تدوین کند تا به رئیس‌جمهور ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه تاکنون هرآنچه رئیس‌جمهور خواسته انجام شده است، افزود: تلاش ما این بود که هیچ مورد انجام‌نشده‌ای از دستور رئیس‌جمهور باقی نماند و تاکنون هم نمانده است و گزارش‌های مطرح شده در این باره باید روشن و نتیجه‌محور باشد.