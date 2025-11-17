پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از تعطیلی یک مرکز زیبایی فاقد مجوز و ۲ سفره خانه هنجارشکن در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بر اماکن، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی از واحدهای صنفی کافه و قهوه سرا و کافی شاپ و سایر مراکز بازدید کردند.
او افزود: در اجرای این طرح ۲ واحد صنفی (قهوه خانه و کافی شاپ) به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات و نارضایتی شهروندان از رفت و آمدهای مکرر شب و ایجاد مزاحمت برای اهالی مهر و موم شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از شناسایی یک مرکز زیبایی غیر مجاز خبر داد و گفت: با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و هماهنگی این مرکز زیبایی تعطیل شد.
او گفت: با صنوف و افرادی که قوانین و مقررات اماکن عمومی را رعایت نکنند برخورد قانونی خواهد شد و از شهروندان میخواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طریق ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.