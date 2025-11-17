همزمان با تداوم کاهش بارندگی‌ها در سال‌های اخیر و تشدید خشکسالی در ایران، نگرانی‌ها نسبت به وضعیت منابع آبی کشور افزایش یافته است.

خراسان‌شمالی نیز همانند بسیاری از استان‌های دیگر، با افت محسوس بارش‌ها و کاهش قابل توجه حجم ذخایر سد‌ها روبه‌رو است؛ موضوعی که مدیریت اصولی و علمی منابع آب را بیش از گذشته ضروری می‌سازد.

در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تولید دانش و فناوری، به یک نیاز اساسی تبدیل شده است. بر همین اساس، دانشگاه بجنورد و شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌شمالی با هدف تقویت همکاری‌های علمی و پژوهشی، تفاهم‌نامه‌ای مشترک امضا کردند.

این تفاهم‌نامه شامل احداث یک ایستگاه آب و هواشناسی در دانشگاه بجنورد است که هدف آن، توسعه تحقیقات اقلیمی، پایش دقیق‌تر وضعیت بارش‌ها و تحلیل علمی تغییرات آب‌وهوایی در استان عنوان شده است. به گفته مسئولان، نتایج این مطالعات می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌سازی و مدیریت منابع آبی ایفا کند.

کارشناسان معتقدند با کاهش بارندگی‌ها و افت حجم سدها، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه‌ها و مجموعه‌های تخصصی آب می‌تواند زمینه استفاده بهتر از هر قطره آب را فراهم کند.

توسعه بازچرخانی، ارتقای بهره‌وری، پایش کیفی منابع و بهبود الگو‌های مصرف از جمله موضوعاتی است که در این همکاری‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته مسئولان شرکت آب منطقه‌ای، مشارکت دانشگاه‌ها در سیاست‌گذاری و مدیریت منابع آبی می‌تواند گام مهمی در کاهش آسیب‌پذیری استان در برابر خشکسالی و کم‌آبی باشد. این مشارکت نه‌تنها راه‌های علمی برای گذر از بحران فعلی ارائه می‌دهد، بلکه مسیر توسعه پایدار و مدیریت هوشمندانه منابع آب را نیز هموار می‌سازد.