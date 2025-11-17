پخش زنده
امروز: -
دبیرخانه چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با اعلام بارگذاری ۲۰۰ نسخه نمایشنامه در سایت جشنواره، از عدم تمدید مهلت ثبتنام در این بخش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابطعمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، دبیرخانه چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از بارگذاری ۲۰۰ نسخه نمایشنامه تا کنون توسط نمایشنامهنویسان سراسر کشور برای رقابت در بخش نمایشنامهنویسی این رویداد ملی و بینالمللی خبر داد.
آخرین مهلت ارسال آثار به بخش نمایشنامهنویسی که با هدف تشویق به خلق متون نمایشی برگرفته از مضامین و بنیانهای فرهنگی و اجتماعی کشور و حمایت از نمایشنامهنویسان ایرانی برگزار میشود، طبق تاریخ اعلام شده در فراخوان چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر یکم آذر سال جاری است.
مهلت ارسال اثر به دبیرخانه جشنواره به هیچ عنوان تمدید نمیشود.
متقاضیان میتوانند تا پایان روز شنبه یکم آذر جهت انجام فرآیند ثبت نام و بارگذاری فایل پیدی اف نمایشنامه با فونت زر شمارهی ۱۴ به سایت جشنواره بینالمللی تئاتر فجر مراجعه کنند.
نادر برهانیمرند نویسنده، مدرس و کارگردان تئاتر مدیریت بخش نمایشنامهنویسی چهل وچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر را برعهده دارد.
محمد چرمشیر، حمیدرضا نعیمی و جمشید خانیان داوران بخش نمایشنامهنویسی جشنواره بینالمللی تئاتر فجر هستند.
چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی در بهمن برگزار خواهد شد.