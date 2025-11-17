مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: تعمیرات اساسی سکو‌های فراساحلی پارس جنوبی امسال در مدت‌زمانی کوتاه‌تر از سال گذشته انجام شد؛ اقدامی که منجر به افزایش برداشت ۱.۵ میلیارد مترمکعبی گاز غنی از میدان مشترک و معادل تولید ۹ میلیون بشکه نفت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، «تورج دهقانی»، با اشاره به نتایج عملکرد تیم‌های فنی و عملیاتی این شرکت اعلام کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر معاونت عملیات و پشتیبانی، امسال توانستیم زمان تعمیرات اساسی سکو‌های فراساحلی پارس جنوبی را نسبت به سال گذشته کاهش دهیم و در نتیجه، برداشت گاز غنی از این میدان مشترک حدود یک‌ونیم میلیارد مترمکعب افزایش یافت.

وی افزود: این میزان افزایش برداشت از نظر ارزش انرژی، معادل تولید بیش از ۹ میلیون بشکه نفت خام است و نشان‌دهنده اثربخشی مدیریت زمان و توان داخلی متخصصان در حوزه بهره‌برداری دریایی است.

دهقانی با اشاره به حجم گسترده عملیات بیان کرد: در جریان این برنامه، بیش از ۱۵ هزار دستور کار اجرایی صادر شد و عملیات تعمیرات با صرف حدود ۱۶۰ هزار نفرساعت کار فشرده و هماهنگ انجام شد.» وی تلاش شبانه‌روزی کارکنان و پشتیبانی مؤثر واحد‌های ستادی را عامل اصلی تحقق این موفقیت دانست.

بر اساس گزارش شرکت نفت و گاز پارس، عملیات تعمیرات اساسی ۳۵ سکوی گازی از اوایل اردیبهشت‌ماه آغاز شد و طی ۱۷۶ روز با موفقیت به پایان رسید. این در حالی است که سال گذشته، دوره تعمیرات اساسی برای ۳۳ سکوی فراساحلی به‌مدت ۲۰۷ روز ادامه داشت. کاهش بیش از ۳۰ روزه در زمان اجرای عملیات، افزون بر صرفه‌جویی هزینه‌ها، موجب بازدهی و ارزش‌آفرینی اقتصادی قابل توجهی برای بزرگ‌ترین میدان گازی جهان شده است.