تولید زیتون ایران امسال به ۱۶۷ هزار تن رسید که از این میزان ۱۱۵۲ تن زیتون به صورت کنسرو به کشور های دیگر صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجری طرح زیتون کشور، میزان سطح زیرکشت زیتون کشور را تولید زیتون در ایران به حدود ۱۶۷ هزار تن رسید که از این میزان، ۸۴ هزار تن کنسرو و ۱۳ هزار تن روغن زیتون به دست آمد.
جواد میرعرب رضی گفت: بر اساس آمار گمرک، صادرات کنسرو زیتون کشور نیز به ۱۱۵۲ تن و ارزآوری آن به بیش از ۱.۲ میلیون دلار رسید.
وی , سرانه مصرف داخلی روغن زیتون حدود ۱۶۰ گرم و کنسرو زیتون حدود ۶۰۰ گرم است که نشاندهنده مازاد تولید در بخش کنسرو زیتون است.
مجری طرح زیتون کشور افزود: سطح زیرکشت زیتون در کشور ۶۴۳۸۰ هکتار است که ۸۷ درصد آن بارور و ۱۳ درصد غیر بارور است.
میرعرب رضی گفت: اصلاح و نوسازی باغهای زیتون در سال ۱۴۰۳، ۱۳۰۰ هکتار پیشرفت فیزیکی داشت، هرچند برنامه پیشبینی شده ۹۸۸۰ هکتار بود.
وی توسعه باغهای زیتون در سال ابتدایی برنامه هفتم حدود ۱۲۰۰ هکتار و پیشبینی میشود در صورت فراهم شدن اعتبارات و زیرساختها بیش از ۲۰۰۰ هکتار افزایش یابد.
مجری طرح زیتون کشور، با بیان اینکه استفاده از فناوریهای نوین در کشت و آبیاری، واردات نهالهای تجاری، و آموزش باغداران برای افزایش بهرهوری , سرمایهگذاری در دستگاههای روغنکشی پیشرفته و تولید محصولات جانبی از جمله عصاره برگ زیتون، صابون، لوازم آرایشی و بیوگاز از ضایعات از جمله اهداف این نهاد است گفت: ارائه تسهیلات سرمایه در گردش، بازسازی واحدهای فرآوری و سیستمهای آبیاری، و خرید حمایتی میوه سبز زیتون , محدودیت منابع آب و کمبود اعتبار از چالشهای اصلی توسعه صنعت زیتون باقی مانده است.