قیومی:
بازسازی ۴۸ دستگاه اتوبوس از ابتدای سال جاری
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از بازسازی ۴۸ دستگاه اتوبوس از ابتدای سال جاری و ادامه روند نوسازی ۵۱ دستگاه دیگر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
احمد قیومی در تشریح روند بازسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران گفت: در دوره ششم مدیریت شهری مجموعاً ۴۳۵ دستگاه اتوبوس بازسازی شده است.
وی با اشاره به روند رو به رشد بازسازی ناوگان حملونقل عمومی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۸ دستگاه از انواع اتوبوس در شرکت واحد بازسازی شده و هماکنون عملیات بازسازی ۵۱ دستگاه دیگر نیز در جریان است. این آمار نشاندهنده ارتقای ظرفیت فنی مجموعه و افزایش کارآمدی فرایندهای تعمیراتی است.
وی با بیان اینکه بازسازی ناوگان یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری در این دوره است افزود: با توجه به محدودیتهای واردات و قیمت بالای خرید اتوبوس نو، اقداماتی مانند بازسازی اساسی و نیمهاساسی نقش تعیینکنندهای در حفظ توان خدمترسانی ناوگان دارد. بر همین اساس تاکنون در این دوره مدیریت شهری ۴۳۵ دستگاه اتوبوس بازسازی شده است.
وی ادامه داد: بازسازی اتوبوسها علاوه بر افزایش عمر مفید ناوگان، موجب کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی و افزایش ایمنی سفرهای شهری میشود. ما تلاش کردهایم این فرآیند با بالاترین استانداردهای فنی و با اتکا به توان نیروهای متخصص داخلی انجام شود.
قیومی تاکید کرد: افزایش تعداد اتوبوسهای قابل بهرهبرداری، بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت شهروندان، از مهمترین ثمرات این اقدامات است. رویکرد ما این است که هیچ اتوبوسی به دلیل نقص فنی طولانیمدت از چرخه خدمت خارج نماند.
وی از برنامهریزی برای افزایش ظرفیت مراکز تعمیرگاهی خبر داد و گفت: با توسعه کارگاههای بازسازی و تجهیز آنها به فناوریهای جدید، سرعت و کیفیت بازسازیها در ماههای آینده افزایش خواهد یافت و تلاش میکنیم بخش بیشتری از ناوگان فرسوده را بهتدریج به چرخه خدمت بازگردانیم.