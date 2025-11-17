مجری طرح واحد فرآورش مرکزی غرب کارون گفت: بزرگ‌ترین طرح فرآورشی کشور به مراحل پایانی اجرا نزدیک شده و با تکمیل ردیف‌های نفت، گاز و پساب تا پایان سال ۱۴۰۴، ظرفیت تولید پایدار میدان آزادگان جنوبی به ۳۲۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی اژدری، با اعلام آخرین وضعیت این طرح ملی گفت: «طرح سی‌تپ به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی توسعه میدان آزادگان جنوبی و به‌طور کلی پهنه میادین غرب کارون، اکنون با پیشرفت حدود ۸۰ درصدی به مرحله تثبیت نهایی رسیده است.»

وی با بیان اینکه اهمیت سی‌تپ فراتر از میدان آزادگان جنوبی است، افزود: «این واحد، شاهراه اصلی فرآورش، تثبیت و انتقال نفت در غرب کارون بوده و زمینه افزایش تولید پایدار از سایر میادین این منطقه را نیز فراهم می‌کند.»

اژدری سه محور اصلی این طرح را «فرآورش نفت خام»، «جمع‌آوری و تقویت فشار گاز‌های همراه» و «مدیریت پساب تولیدی» عنوان کرد و گفت هدف نهایی، ایجاد ظرفیت فرآورش پایدار ۳۲۰ هزار بشکه نفت در روز در فاز عملیاتی اصلی میدان آزادگان جنوبی است.

آغاز بهره‌برداری از ردیف ۸۰ هزار بشکه‌ای

به گفته مجری طرح تمرکز فعلی بر تکمیل تأسیسات گازی، نصب تجهیزات سنگین و سه تفکیک‌گر اصلی است که در حال انتقال از کارخانه سازنده به سایت می‌باشند. او گفت: «بزرگ‌ترین واحد فرآورش مرکزی کشور اکنون در گام‌های نهایی نصب و راه‌اندازی قرار دارد.»

اژدری ادامه داد: «ردیف C نمک‌زدایی با ظرفیت ۸۰ هزار بشکه در روز از ابتدای سال ۱۴۰۴ وارد مدار شده و هم‌اکنون روزانه حدود ۶۰ هزار بشکه نفت آزادگان جنوبی را فرآورش می‌کند. این ردیف آمادگی دریافت ۲۰ هزار بشکه دیگر تا تکمیل ظرفیت اسمی را دارد.»

وی افزود: «ردیف D نیز با پیشرفت ۹۸ درصدی تا نیمه آذرماه آماده بهره‌برداری می‌شود. با ورود این ردیف به مدار، ظرفیت فرآورش به ۱۶۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و زمینه آزادسازی واحد سیار ۵۰ هزار بشکه‌ای مستقر از سال ۱۳۹۸ را فراهم می‌کند تا این واحد برای تولید زودهنگام در سایر میادین اولویت‌دار به‌کار گرفته شود.»

ظرفیت نهایی ۳۲۰ هزار بشکه تا پایان ۱۴۰۴

مجری طرح توضیح داد: «دو ردیف باقیمانده، یعنی A و B، با حدود ۹۲ درصد پیشرفت در مرحله تکمیل مکانیکی هستند و طبق برنامه، تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد مدار خواهند شد. با راه‌اندازی این دو ردیف، ظرفیت فرآورش نفت آزادگان جنوبی به سقف ۳۲۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.»

وی تأکید کرد: «تأسیسات جانبی و مخازن ذخیره‌سازی Spec نیز هم‌زمان آماده بهره‌برداری می‌شوند تا انتقال و ذخیره حجم بالاتری از نفت فراهم شود. این موضوع نقشی زیرساختی در توسعه آتی دیگر میادین غرب کارون دارد.»

پیشرفت ۶۵ درصدی بخش گازی و هدف‌گذاری کاهش فلرینگ

اژدری بخش گازی سی‌تپ را یکی از حیاتی‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش‌های طرح دانست و گفت: «این بخش شامل ده کمپرسور در سه سطح فشاری است؛ سه کمپرسور تثبیت، سه کمپرسور فشار پایین (LP) و چهار کمپرسور فشار متوسط (MP). اکنون شش دستگاه کمپرسور تثبیت و LP در مراحل پایانی ترخیص از گمرک هستند و بخش گاز به‌زودی وارد مرحله اجرایی تازه‌ای خواهد شد.»

او میزان پیشرفت این بخش را حدود ۶۵ درصد اعلام کرد و گفت: «طبق برنامه پیمانکار، بهره‌برداری کامل بخش گاز تا پایان سال ۱۴۰۵ انجام می‌شود. در این مرحله، روزانه حدود ۲۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز همراه به NGL ۳۲۰۰ ارسال خواهد شد که نقش مؤثری در کاهش فلرینگ و مدیریت بهینه انرژی دارد.»

پیشرفت ۷۵ درصدی در مدیریت پساب

به گفته مجری طرح، بخش پساب شامل سه واحد اصلی «جداسازی اولیه»، «تصفیه بیولوژیک» و «سیستم تزریق» است که برای تصفیه و بازچرخش ۳۰ هزار بشکه پساب در روز طراحی شده. او افزود: «پیشرفت این بخش به حدود ۷۵ درصد رسیده و با تکمیل ردیف‌های A و B تا پایان ۱۴۰۴، سامانه تصفیه آب نیز به‌طور کامل عملیاتی خواهد شد.»

سی‌تپ؛ ستون فقرات توسعه غرب کارون

اژدری در پایان اظهار کرد: «تکمیل واحد فرآورش مرکزی غرب کارون، صرفاً راه‌اندازی یک واحد صنعتی نیست؛ بلکه زیرساخت پایه برای تولید پایدار و صیانتی در میادین مشترک غرب کارون است. سی‌تپ حلقه اتصال میان فاز‌های تولیدی میدان آزادگان جنوبی و سایر میادین همجوار خواهد بود.»

وی افزود: «بدون این زیرساخت، افزایش تولید میدان‌های غرب کارون با محدودیت جدی در فرآورش روبه‌رو می‌شد. تحقق ظرفیت‌های نهایی سی‌تپ، گامی مؤثر در مسیر دستیابی به هدف راهبردی تولید بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز از منطقه غرب کارون است.»