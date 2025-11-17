معاون ارتباطات و روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، در برنامه «روی خط خبر» صداوسیما با تشریح ویژگی‌های سرویس‌های مبتنی بر فیبر نوری گفت: در این خدمات، مشترکان امکان انتخاب سرعت دلخواه را دارند و هزینه اینترنت بر پایه مصرف واقعی محاسبه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر زارعیان معاون ارتباطات و روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، با حضور در برنامه «روی خط خبر» صداوسیما درباره مزایا و روند توسعه سرویس‌های مبتنی بر فیبر نوری توضیح داد.

او با اشاره به ویژگی‌های این سرویس گفت: «در سرویس‌های جدید، مشترک می‌تواند سرعت دلخواه خود را انتخاب کند و هزینه اینترنت نیز بر اساس میزان مصرف واقعی محاسبه می‌شود، نه سرعت انتخابی. البته طبیعی است که با افزایش سرعت، مصرف نیز سریع‌تر انجام می‌شود.»

معاون ارتباطات و روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، افزود: «امروز اینترنت ثابت پرسرعت قادر است تمام نیاز‌های کاربران را پوشش دهد؛ از آموزش آنلاین و محتوای چندرسانه‌ای گرفته تا فعالیت‌های حرفه‌ای. همین توانمندی باعث شده این فناوری در جهان با استقبال گسترده روبه‌رو شود.»

جایگزینی تدریجی سیم مسی با فیبر نوری

زارعیان با تأکید بر روند جهانی مهاجرت به فیبر نوری گفت: پیش‌بینی می‌شود طی چند سال آینده، اغلب کشور‌ها شبکه‌های سیم مسی را کنار گذاشته و زیرساخت‌های فیبر نوری را جایگزین کنند. در ایران نیز این مسیر با سرعت در حال طی شدن است.»

او با اشاره به مزیت‌های فنی این فناوری افزود: «اگرچه سرویس‌های بی‌سیم در بخش‌های صنعتی و تجاری کاربرد دارند، اما برای دستیابی به سرعت پایدار و تضمین کیفیت، فیبر نوری بهترین جایگزین بستر‌های قدیمی است.»

مقایسه اینترنت ثابت و همراه

به گفته زارعیان، با وجود پیشرفت فناوری تلفن همراه تا نسل پنجم، اینترنت ثابت همچنان مزیت‌های خود را حفظ کرده است.

او توضیح داد: «در بسیاری از کشور‌ها هزینه اینترنت همراه تا ۱۵ برابر اینترنت ثابت است و همین موضوع باعث شده استقبال از اینترنت فیبر نوری روزبه‌روز افزایش یابد.»

آخرین وضعیت توسعه شبکه فیبر نوری

وی با اشاره به عملکرد مخابرات ایران توضیح داد: «تا کنون حدود شش میلیون پوشش فیبر نوری در سراسر کشور ایجاد شده که معادل ۱۸ درصد نیاز ملی است. از این میزان، حدود ۷۰۰ هزار اشتراک فعال شده و ظرفیت قابل‌توجهی برای واگذاری وجود دارد.»

زارعیان افزود: «پوشش کامل مراکز استان‌ها، تکمیل سریع مناطق باقی‌مانده و تسریع واگذاری در مناطق آماده از برنامه‌های اصلی شرکت مخابرات ایران است. هدف‌گذاری شده که در مناطق تحت پوشش، سرویس حداکثر ظرف یک هفته تحویل مشترک شود. این روند در برخی شهر‌ها آغاز شده است.»

ثبت‌نام و فرآیند ارائه خدمات

معاون مخابرات ایران درباره روش ثبت‌نام گفت: «هیچ نیازی به مراجعه حضوری نیست. مردم می‌توانند از طریق اپلیکیشن مخابرات من ثبت‌نام کنند. سامانه به‌صورت خودکار اعلام می‌کند که آدرس تحت پوشش است یا خیر، و پس از آن، همکاران ما برای ادامه فرآیند تماس خواهند گرفت.»

او افزود: «نسخه جدید سامانه راهنمای فیبر نوری نیز به‌زودی رونمایی می‌شود که ثبت‌نام در سرویس‌های FTTx را آسان‌تر خواهد کرد.»

هزینه‌ها و تجهیزات نصب

زارعیان با بیان اینکه «هزینه داخلی‌کشی و نصب تجهیزات کاملاً رایگان است» گفت: «مشترک فقط هزینه مودم و مصرف اینترنت را پرداخت می‌کند. کارشناسان رسمی مخابرات مسیر کابل‌کشی را به گونه‌ای انتخاب می‌کنند که کمترین آسیب به فضای داخلی ساختمان وارد شود.»

وی تأکید کرد: «مشترکان حتماً از نیرو‌های رسمی یا پیمانکاران دارای شناسه مخابرات استفاده کنند تا کیفیت اجرا، پشتیبانی و امنیت شبکه تضمین شود.»

آینده بدون سیم مسی

معاون ارتباطات و روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، در پایان اعلام کرد: «فناوری آینده، قطعاً فیبر نوری است. طبق برنامه پنج‌ساله شرکت مخابرات ایران، جمع‌آوری کامل سیم‌های مسی در دستور کار قرار دارد و با تکمیل این طرح، تمام ارتباطات ثابت کشور بر بستر فیبر نوری برقرار خواهد شد.»

او از مردم خواست در مناطق تحت پوشش از این سرویس استفاده کنند و گفت: «هزینه‌ها تفاوتی ندارد، اما کیفیت خدمات چندین برابر افزایش خواهد یافت.»