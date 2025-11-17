المیرا صیدی، دانش‌آموزی که نام کردستان را در المپیاد نانو طلایی کرد، این روز‌ها به نمادی از تلاش و پشتکار نوجوانان استان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، موفقیت این نوجوان کردستانی مسئولان آموزش و پرورش را به خانه او کشاند تا از این افتخارآفرینی علمی تقدیر کنند.

در این دیدار مدیرکل آموزش و پرورش استان و همراهانش بر اهمیت حمایت از استعداد‌های دانش‌آموزی تأکید کردند.

افتخارآفرینی المیرا صیدی نشان داد که استعداد‌های علمی کردستان، با حمایت مناسب، توان درخشیدن در رقابت‌های ملی و بین المللی را دارند.