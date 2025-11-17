

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ فرمانده انتظامی مازندران گفت: در پی تصرف غیر قانونی اراضی جنگلی از سوی افرادی سودجو در شهرستان نوشهر، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سردار حسن مفخمی شهرستانی از شناسایی زمین‌های جنگلی که زمین خواران در حال ساخت و ساز غیرقانونی در آن بوده‌اند خبر داد و افزود: پس از هماهنگی قضائی و با حضور مسئولان اداره جهاد کشاورزی در یک اقدام عملیاتی، ۱۷ مورد از ساخت و ساز‌ها و دیوار کشی‌های این زمین‌ها تخریب شد.

او از رهاسازی ۱۷ هزار متر از اراضی جنگلی شهرستان نوشهر در این عملیات خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش زمین‌های رهاسازی شده طی این عملیات را بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد ریال عنوان کردند.

سردار مفخمی با اشاره به اینکه هرگونه تغییر کاربری باید بر اساس هماهنگی با ادارات ذیربط صورت گیرد، افزود: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و ۱۵ نفر از فرصت طلبان نیز با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.