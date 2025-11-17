با هدف توسعه گردشگری و صنایع دستی، ۱۰۰ هکتار زمین در میبد برای احداث دو مجتمع گردشگری و صنایع دستی اختصاص یافت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه میبد، در جلسه شورای میراث فرهنگی که با محور بررسی احداث دو مجتمع گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، از اختصاص دو قطعه زمین ۵۰ هکتاری در ضلع شمالی جاده راه‌آهن جنب فرودگاه آموزشی خبر داد.

قاسم دهقانی با اشاره به تأکید امام جمعه میبد، آیت‌الله اعرافی، بر تعیین تکلیف سریع این پروژه، همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها برای تحقق این مجتمع‌ها را ضروری خواند و افزود: در گام اول، تهیه لیستی از متقاضیان و فعالین حوزه صنایع دستی که آمادگی مشارکت در احداث این مجتمع را دارند، از سوی شرکت تعاونی سفال و سرامیک ضروری است.

در این جلسه همچنین مقرر شد اداره میراث فرهنگی لیستی از مشاورین مورد تأیید و ذی‌صلاح برای مطالعه و تهیه طرح تفکیکی به فرمانداری ارسال کند و تملک اراضی مجتمع‌ها از سوی منابع طبیعی پیگیری شود.

این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در توسعه گردشگری و تقویت صنایع دستی میبد باشد و زمینه اشتغال و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.