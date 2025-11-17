به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم استقلال قم که در گروه الف رقابت‌های کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور قرار داشت با کسب دو پیروزی در دور برگشت به عنوان تیم نخست گروه راهی مرحله پایانی این رقابت‌ها شد.

نماینده قم که دور رفت را هم با دو پیروزی پشت سر گذاشته بود، در دور برگشت ابتدا تیم مقاومت البرز را با نتیجه ۸ - ۲ شکست داد و در بازی دوم هم تیم رعد پدافند هوایی ارتش را با نتیجه مشابه شکست داد و با امتیاز کامل مرحله گروهی را به پایان رساند.

نماینده قم در دیدار نیمه نهایی به مصاف تیم دانشگاه‌ آزاد اسلامی خواهد رفت.

رقابت‌های مرحله نیمه نهایی و فینال لیگ برتر کشتی، ۱۴ آذر در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می‌شود.