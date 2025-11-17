بیش از هزار دانشجوی جدیدالورود به پیام نور قزوین پیوستند
مراسم آغاز سال تحصیلی هزار و ۱۷۳ دانشجوی جدیدالورود دانشگاه پیام نور قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ حیدر قیاسی رئیس دانشگاه پیام نور در این مراسم با اشاره به مزیت کتابمحور بودن این دانشگاه گفت: پیام نور نماد گسترش عدالت آموزشی در کشور است و امکان تحصیل را برای همه فراهم میکند.
وی افزود: وظیفه ما آمادهسازی دانشجویان برای ورود به بازار کار است و هر ایدهای که به نتیجه برسد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
محمد بیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت: دانشگاه محلی برای علمآموزی و مبدا تحولات است.
وی با اشاره به چالشهای نسل جدید از جمله تحولات محیطی، دغدغههای مسکن، اشتغال و امنیت اجتماعی جوانان را مطرح کرد و افزود: دانشگاه باید بستری برای تربیت دانشجویان ماهر و آماده پذیرش نقشهای مختلف در زندگی باشد.