به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های مرحله گروهی هندبال زنان در بازی‌های همبستگی اسلامی تیم کشورمان در سومین دیدار خود از ساعت ۱۰:۳۰ امروز دوشنبه به مصاف تیم مالدیو رفت و با برتری پرگل این دیدار را به پایان رساند.

تیم ملی هندبال بانوان با نتیجه ۴۹ - ۱۳ مقابل مالدیو به برتری رسید و دومین برد خود را در این بازی‌ها کسب کرد و به کار خود در دور گروهی با دو پیروزی و یک شکست پایان داد. پیش از این بانوان هندبال ایران مقابل ترکیه شکست خوردند و مقابل گینه به برتری دست یافتند.

وضعیت جایگاه تیم‌های حاضر در گروه A بعد از دیدار تیم‌های گینه و ترکیه مشخص خواهد شد. در صورت برتری ترکیه مقابل گینه، ایران به عنوان تیم دوم این گروه به مرحله نیمه نهایی صعود خواهد کرد.

در گروه مقابل نیز رقابت برای صعود به مرحله نیمه نهایی بین آذربایجان، ازبکستان و قزاقستان در جریان است و بعد از مسابقات امروز، تکلیف ۴ تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص می‌شود.