به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مدیر پارک ملی گلستان گفت:پس از دو روز فعالیت صد و شصت نفر از پنج استان در محدوده ۵٠ هزار هکتاری زیستگاه علف خواران پارک ملی گلستان در سرشماری پائیزه پارک ملی گلستان ۹۴۴۱ راس قوچ و میش، ۱۰۷۰ راس کل و بز و ۴۱۰ راس آهو پایش شدند.

احمد رادمان افزود : پارسال دوازده هزار و پانصد و هفده راس کل و بز، قوچ و میش و آهو شمارش شده بود.

پارک ملی گلستان در سال ۱۳۳۶ با نام «آلمه» مورد حفاظت قرار گرفت و نخستین پارک ایران است که از سال ۱۳۵۴ در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان یکی از ۵۰ ذخیره‌گاه محیط زیستی کره زمین ثبت شد.