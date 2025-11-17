

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ فرمانده انتظامی مازندران در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه، گفت: ما نباید اجازه دهیم حتی کوچک‌ترین خلأ‌ها به محل فعالیت هنجارشکنان یا مجرمان تبدیل شود، به همین دلیل اشراف اطلاعاتی و اقدامات پیشگیرانه باید به‌طور مستمر ادامه یابد.

سردار حسن مفخمی شهرستانی بر اهمیت مدیریت و مسئولیت‌پذیری در شرایط کنونی کشور تأکید کرد و افزود: ایجاد آرامش و امنیت، وظیفه‌ای عمومی و برعهده همه ماست؛ این امر تنها یک تکلیف قانونی نیست، بلکه رسالت محوری است که باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان مازندران در گردشگری، ادامه داد: مازندران امسال با استقبال گسترده مسافران، رتبه اول گردشگری کشور را به خود اختصاص داد

فرمانده انتظامی مازندران دوران گذشته استان تنها در ایام تعطیل و مناسبت‌های خاص میزبان مسافران بود و اکنون هر هفته شاهد افزایش حضور گردشگران هستیم.

سردار مفخمی افزود: جاده‌های کندوان و هراز به دلیل حجم بالای تردد، مجبور به اعمال محدودیت یکطرفه می‌شوند، اما خوشبختانه زیرساخت‌های سوادکوه شرایط بهتری دارد.

فرمانده انتظامی استان مازندران با تأکید بر ویژگی‌های خاص سوادکوه بیان کرد: این شهرستان به‌دلیل قرار گرفتن در ورودی استان، نقش یک حلقه امنیتی کلیدی را ایفا می‌کند و ضروری است استاندارد‌های امنیتی در آن به‌طور کامل رعایت شود

در پایان این مراسم، از زحمات و خدمات ارزشمند سرهنگ مهدوی تقدیر شد و سرهنگ اکبرنژاد به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان سوادکوه معارفه شد.