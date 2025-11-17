

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ فرمانده انتظامی فریدونکنار گفت:مأموران انتظامی شهرستان فریدونکنار با زیر نظر گرفتن تعدادی از توزیع کنندگان مواد مخدر صنعتی، موفق به شناسایی اعضای باندشدن که با یک دستگاه سواری قصد داشتن از شهر‌های جنوبی کشور مقادیری مواد مخدر صنعتی وارد شهر فریدونکنار نمایند.

سرهنگ محمود حسین زاده افزود: مأموران انتظامی فریدونکنار با همکاری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و مأموران انتظامی محمود اباد در فرصتی مناسب با هماهنگی قضایی نسبت به توقیف دو دستگاه خودرو اقدام ودر بازرسی بعمل آمده ۵ کیلو گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف و ۴ نفر دستگیر گردیدند.

او ادامه داد: پرونده دراین رابطه تشکیل و متهمان که ۳ مرد و یک زن بودند به مراجع قضایی معرفی شدند.