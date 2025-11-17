پخش زنده
اجلاس بینالمللی ایرانشناسان با حضور بیش از ۵۰ ایرانشناس از ۲۱ کشورهای مختلف در محل تالار فجر دانشگاه شیراز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این اجلاسیه امروز و فردا ۲۶ و ۲۷ آبان به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار میشود.
دبیر علمی بخش شیراز اجلاس بینالمللی ایرانشناسان در مراسم افتتاحیه این اجلاس گفت: اجلاس ایرانشناسان با حضور نزدیک به ۵۰ ایرانشناس از ۲۱ کشور مختلف جهان شامل: ایتالیا، یونان، عراق، تونس، لبنان، عمان، قطر، هند، پاکستان، چین، اندونزی، مالزی، روسیه، صربستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، سریلانکا، بلغارستان، ارمنستان و بنگلادش در شیراز آغاز به کار کرده است.
سعید حسامپور این اجلاس را بستری برای تعمیق گفتوگوی تمدنها، ارائه تصویری دقیق از ایران و وحدت اندیشهها در مسیری صلحآمیز و سازنده دانست و افزود: انتخاب محور «حافظ و ایرانشناسی» در برگزاری دوروزه این اجلاس در شیراز هوشمندانه و نمادین است؛ چراکه حافظ شیرازی بهعنوان یکی از تابناکترین چهرههای فرهنگ ایران، قرنهاست از مرزهای ایران گذشته و به یکی از ستونهای ایرانشناسی در جهان تبدیل شده است.
وی بیان کرد: این رویداد بینالمللی موجب ارتقای جایگاه علمی دانشگاه شیراز، توسعه گردشگری علمی و فرهنگی، و ایجاد فرصتهای نوین برای همکاریهای علمی بینالمللی خواهد شد. این گردهمایی فرصتی استثنایی برای معرفی ظرفیتهای بینظیر تاریخی، گردشگری، فرهنگی و طبیعی استان فارس بهعنوان مهد تمدن ایرانزمین به جهانیان است.