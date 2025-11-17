دستیار وزیر نفت و رئیس کارگروه جمع‌آوری گاز‌های مشعل وزارت نفت گفت: با دستور رئیس‌جمهوری و پیگیری وزارت نفت، طرح ملی جمع‌آوری گاز‌های مشعل در کشور با سرعت در حال اجراست و طبق برنامه‌ریزی، تا پایان سال ۱۴۰۶ روزانه ۴۳ میلیون مترمکعب گاز همراه نفت از مشعل‌ها جمع‌آوری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محسن محمدپور، با تشریح روند اجرای این طرح راهبردی گفت: «با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری در پی افتتاح طرح ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ دهلران و تدبیر ویژه وزیر نفت، کارگروه ملی جمع‌آوری گاز‌های مشعل تشکیل شد تا مأموریت تسهیل‌گری و رفع موانع از مسیر طرح‌ها را به عهده گیرد.»

دستیار وزیر نفت و رئیس کارگروه جمع‌آوری گاز‌های مشعل وزارت نفت، افزود: «هدف‌گذاری فعلی، جمع‌آوری ۴۳ میلیون مترمکعب گاز در روز تا پایان سال ۱۴۰۶ است؛ رقمی که زودتر از موعد مقرر در برنامه هفتم توسعه (معادل ۱۶ میلیارد مترمکعب در سال) تحقق خواهد یافت. جهت‌گیری اصلی این کارگروه، سرعت‌بخشی، شفاف‌سازی و هم‌افزایی میان شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، صنایع پتروشیمی، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.»

پنج طرح ملی برای مهار گاز‌های مشعل

محمدپور با اشاره به طرح‌های در حال اجرا گفت: «پنج طرح اصلی در این حوزه فعال است. طرح ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ دهلران در حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی استان ایلام، نخستین طرح بزرگ جمع‌آوری گاز‌های همراه است. دومین طرح، ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ (پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس) است که گاز‌های میدان‌های غرب کارون را جمع‌آوری می‌کند.»

وی ادامه داد: «سوم، طرح مجتمع پتروشیمی مارون است که گاز‌های همراه میدان‌های اهواز و مارون را جمع‌آوری و هم‌زمان فرآیند بهسوزی و کاهش آلایندگی را اجرا کرده است. چهارم، طرح عظیم بیدبلند خلیج فارس با ظرفیت جمع‌آوری ۱۷ میلیون مترمکعب در روز از میدان‌های مارون، آغاجاری، گچساران و بی‌بی‌حکیمه است.»

به گفته او، «طرح پنجم مربوط به حوزه فرا‌ساحل (Offshore) است که روزانه حدود ۸ میلیون مترمکعب گاز از میدان‌های فروزان و دیگر میادین دریایی جمع‌آوری می‌کند. افزون بر این، چند طرح دیگر در پالایشگاه‌های گازی عسلویه (پارس ۱ و پارس ۲) تعریف شده که حدود ۷ میلیون مترمکعب گاز مشعل را در روز بازیابی خواهند کرد.»

سرمایه‌گذاری خصوصی؛ وزارت نفت در نقش تسهیل‌گر

به گفته رئیس کارگروه جمع‌آوری گاز‌های مشعل وزارت نفت، همه این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در چارچوب قرارداد‌های BOT و مشارکتی در حال اجراست. وزارت نفت نقش تسهیل‌گر را بر عهده دارد و در زمینه صدور مجوز، تأمین زیرساخت‌های آب و برق و رفع موانع اداری حمایت ویژه‌ای اعمال می‌کند.

محمدپور افزود: «در آغاز راه، ۱۰ مانع اصلی برای پیشرفت طرح‌ها شناسایی و با دستور رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد تا ظرف یک هفته برطرف شود. این موانع شامل مسائلی مانند ترخیص تجهیزات از گمرک، تخصیص ارز، تأمین مالی و مجوز‌های محیط زیستی بود. با هماهنگی وزارت صمت، محیط زیست و بانک مرکزی، مسیر اجرای طرح‌ها به‌مراتب روان‌تر شده است.»

او با اشاره به همکاری سازمان محیط زیست گفت: «براساس تفاهم‌نامه جدید، مجوز‌های زیست‌محیطی طرح‌های سبز ظرف کمتر از ۱۰ روز صادر می‌شود، در حالی که پیش‌تر این فرآیند تا پنج ماه زمان می‌برد.»

سود اقتصادی و اثر زیست‌محیطی چشمگیر

محمدپور ارزش اقتصادی گاز‌های جمع‌آوری‌شده را بسیار بالا دانست و گفت: «با درنظر گرفتن نرخ جهانی گاز (۳۰ سنت برای هر مترمکعب)، هر روز تأخیر در جمع‌آوری گاز‌های مشعل، میلیون‌ها دلار زیان برای کشور به همراه دارد. این گاز‌ها می‌توانند به گاز خشک، میعانات و خوراک صنایع پتروشیمی تبدیل شوند و در متعادل‌سازی تراز انرژی کشور نقش‌آفرینی کنند.»

وی درباره تأثیر زیست‌محیطی طرح‌ها نیز افزود: «طرح‌های بهسوزی در کنار جمع‌آوری اجرا می‌شود. برای مثال، در یکی از طرح‌های اهواز با تأمین هوای کافی و اصلاح ساختار مشعل، شعله آبی و بدون دود ایجاد شده که میزان آلاینده‌ها را به‌طور چشمگیری کاهش داده است.»

افق نهایی؛ خاموشی مشعل‌ها تا پایان ۱۴۰۶

به گفته رئیس کارگروه جمع‌آوری گاز‌های مشعل، با حمایت وزیر نفت و نظارت مستقیم ریاست‌جمهوری، اجرای طرح‌ها طبق زمان‌بندی پیش می‌رود. او اظهار داشت: «اکنون بیشتر سفارش‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها انجام شده و برای تکمیل طرح‌ها کمتر از یک میلیارد دلار سرمایه جدید نیاز است. هدف ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۶ بخش قابل‌توجهی از مشعل‌های نفتی کشور خاموش شود.»

محمدپور افزود: «جمع‌آوری گاز‌های مشعل تنها طرح صنعتی نیست، بلکه حرکتی ملی در مسیر صیانت از محیط زیست، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از اتلاف منابع ملی است. تحقق این برنامه، نقطه عطفی در تاریخ صنعت نفت ایران خواهد بود.»