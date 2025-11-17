به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: این مجموعه کتاب‌ها با عناوین «حیات‌وحش و در خطر انقراض»، «آب یعنی آبادانی»، «قهرمان سبز» (دو جلد) آموزش سبز با هدف ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و تقویت آموزش‌های زیست‌محیطی در میان نسل آینده طراحی و چاپ شده‌اند.

محمد جواد اشرفی افزود: این کتاب‌ها با مشارکت شرکت فولاد خوزستان برای کودکان و دانش‌آموزان تدوین شدند و در مدارس ابتدایی و مهدکودک‌های استان توزیع می‌شود.

وی ضمن تقدیر از این اقدام ارزشمندشرکت فولاد خوزستان بیان کرد: فرهنگ‌سازی زیست‌محیطی باید از سنین پایین آغاز شود و این حرکت می‌تواند نقش مهمی در آموزش و آگاهی‌بخشی به کودکان داشته باشد. انتظار داریم این روند در موضوعات دیگر مرتبط با محیط‌زیست نیز ادامه یابد.