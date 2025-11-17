پخش زنده
تجمع حامیان حقوق کودکان در فرانسه در اعتراض به قتل کودکان برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ تجمع کنندگان به قتل کودکان به دست اعضای خانواده و بستگان معترض بودند، آن طور که آمارها نشان میدهد نزدیک به ۱۰ کودک دیگر فرانسوی در نوبت هستند و احتمالا سال جدید میلادی را نخواهند دید و تا یک ماه و نیم دیگر به دست والدین و خانواده کشته میشوند.
هر سال ۷۳ کودک در فرانسه چنین سرنوشتی دارند و گزارشهای تکان دهنده درباره کودکان فرانسوی در مجلس فرانسه هم مطرح شده است.
معترضان حرفهای دیگری هم دارند، هر سال ۱۶۰ هزار کودک جدید به جمع قربانیان خشونت جنسی در فرانسه اضافه میشود.
گروههای حامی حقوق کودکان و خانواده در فرانسه روزهای آینده برنامههای جدیدی از جمله تجمع و برپایی غرفههایی در خیابانها برای هشدار دادن و آگاهی بیشتر جامعه تدارک دیدهاند.