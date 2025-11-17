پخش زنده
مدیر آموزش و پرورش منطقه آزاد قشم گفت: امسال ۷۰ درصد از دانش آموزان این شهرستان در آزمون سراسری موفق به ورود به دانشگاه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، عبدالرشید رضوانی در مراسم تجلیل از دانش آموزان گفت: امسال۲۰ نفر در رشته پزشکی، ۱۳ نفر در پیراپزشکی، ۷۶ نفر در دانشگاههای دولتی، ۳۸ نفر در دانشگاههای فنی و ۶۷ نفر در دانشگاه فرهنگیان موفق به پذیرش شدهاند و با احتساب قبولیها در دانشگاههای آزاد و پیامنور نیز تعداد کل قبولیها به ۶۷۸ نفر رسید.
وی افزود: ۱۸ نفر از دانشآموزان رتبه زیر هزار و۱۰ نفر رتبه بین هزار تا سه هزار کسب کردند.
مدیر آموزش و پرورش منطقه آزاد قشم گفت: این موفقیتها حاصل برنامههای کیفیتبخشی، کلاسهای تقویتی و حمایتهای سازمان منطقه آزاد قشم بوده است.