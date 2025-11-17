به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهید محمدحسین احمدزاده در چهاردهم شهریور ۱۳۴۳ در دهستان ابوالعباس از توابع شهرستان باغملک به دنیا آمد. پدرش حاج حسین و مادرش سکینه نام داشت.

وی تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان خود را در روستای ابوالعباس آغاز کرد و در همانجا به پایان رسانید.

همزمان با شروع خدمت مقدس سربازی شهید احمدزاده، جنگ تحمیلی آغاز شد و با لبیک به ندای رهبر کبیر انقلاب اسلامی، برای دفاع از کشور ایران راهی جبهه جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران شد.

دوران سربازی را در جبهه گذراند و با ادامه جنگ، وی دفاع از میهن را وظیفه دانست و تا آخرین نفس در میدان حق علیه باطل ماند.

در ایام مرخصی بیکار نمی‌نشست و اقدام به تهیه مواد غذایی برای رزمندگان اسلام می‌کرد و روستا به روستا به تبلیغ و جمع آوری نیرو جهت اعزام به جبهه‌ها می‌گشت.

سرانجام دست تقدیر رقم خورد در راه ایران و اسلام در ۱۴ آبان ماه ۱۳۶۴ همزمان با اربعین حسینی حین انجام ماموریت در جاده اهواز - بندر امام به درجه رفیع شهادت رسید و اولین شهید ابوالعباس شد و پیکر پاکش در زادگاهش به خاک سپرده شده است.