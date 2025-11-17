به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت:امدادگران اورژانس ۱۱۵ با دریافت گزارشی مبنی بر واژگونی سواری سمند واقع در پل تمدن اصفهان به محل حادثه اعزام شدند.

علیرضا زمانپور ادامه داد: در این حادثه سه نفر از سرنشینان خودرو مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل شدند.

وی با اشاره به لغزندگی جاده‌ها در ساعات شب و بامداد، از رانندگان خواست در مسیر‌های درون‌شهری و پیرامونی اصفهان با احتیاط حرکت کرده و از رانندگی با سرعت بالا در مسیر‌های دارای پیچ و تقاطع پرهیز کنند.