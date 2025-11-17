به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان در این مراسم که در دامغان برگزار شد ، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی کشور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد وگفت برای اولین بار آمریکا واسرائیل به طور مشترک در یک حمله علیه ایران همکاری داشتند وآن‌ هم در میانه روند مذاکره و سایر کشور‌ها هم هیچ اقدامی برای محکومیت این موضوع نکردند.

سعید جلیلی با اشاره به حمله به اساتید دانشگاه ، غیر نظامیان و صدا وسیما افزود: دشمنان ایران نمی‌خواهند ما پیشرفت داشته باشیم و آنها می خواهند انتخاب حد پیشرفت به عهده خودشان باشد.

وی گفت دشمنان به قدرت عظمت توانمندی و پیشرفت ملت ایران پی بردند و می‌دانند که ایران هیچ وقت از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد.

وی گفت امروزه مردم کشور‌های اسلامی با تاسی از ایران اسلامی مقاومت و دفاع از حق وحقیقت را پیشه گرفتند.

سعید جلیلی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت همه باید به یکدیگر کمک کنیم و پا به پای دولت در حل مشکلات قدم برداریم.