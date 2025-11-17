پخش زنده
فرماندار بناب از ثبت ۶۱۱ فرصت شغلی در سامانه رصد اشتغال از مجموع ۱۳۵۹ تعهد تعیینشده برای سال ۱۴۰۴ در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، قلعهای در جلسه کارگروه اشتغالزایی مشاغل خانگی و سرمایه گذاری گفت: برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی، ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات به بناب اختصاص یافته است که توسط بانکهای صادرات، تجارت، ملت و رفاه پرداخت میشود.
وی افزود: پرداخت این تسهیلات از طریق دستگاههای اجرایی مشخصشده، از جمله جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی انجام خواهد شد.
فرماندار بناب تأکید کرد: در سامانه رصد اشتغال ۲۴ دستگاه اجرایی موظفاند تعهدات خود را با هدف ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان محقق کنند.