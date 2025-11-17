به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، قلعه‌ای در جلسه کارگروه اشتغالزایی مشاغل خانگی و سرمایه گذاری گفت: برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی، ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات به بناب اختصاص یافته است که توسط بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه پرداخت می‌شود.

وی افزود: پرداخت این تسهیلات از طریق دستگاه‌های اجرایی مشخص‌شده، از جمله جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی انجام خواهد شد.

فرماندار بناب تأکید کرد: در سامانه رصد اشتغال ۲۴ دستگاه اجرایی موظف‌اند تعهدات خود را با هدف ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان محقق کنند.