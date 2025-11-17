به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در این پیام گفت: ۲۶ آبان‌ماه، یادآور رشادت‌ها و ایثارگری‌های بی‌نظیر دلیرمردانی است که در طوفان سهمگین دفاع مقدس، با ایمان استوار و عزمی پولادین، سنگری به نام سوسنگرد را به نماد مقاومت و پیروزی تبدیل کردند.

وی افزود: این روز بزرگ، نه تنها یادآور شکست محاصره شهر، که نماد شکست ناپذیری اراده ملت ایران در برابر متجاوزان است. درود بی‌پایان ما نثار روح پاک شهیدان والامقامی باد که با فداکاری‌های خود، درس عزت و شرافت را برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم ثبت کردند.

استاندار خوزستان خاطر نشان کرد: اینجانب، این روز حماسه‌آفرین را به تمامی هموطنان به‌ویژه مردم غیور و مقاوم استان خوزستان و بازماندگان گران‌قدر شهدا و ایثارگران تبریک عرض نموده و توفیق خدمت‌گزاری صادقانه به این مردم سرفراز را برترین افتخار خود می‌دانم.