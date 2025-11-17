به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: برای رسیدگی به مطالبات شهروندان و با هدف برخورد با موتورسواران متخلف و مزاحم طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف در سطح شهر بیرجند اجرایی شد.

سرهنگ شکوهی راد افزود: در این طرح ماموران انتظامی تعداد ۲۱ دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی متخلف و هنجارشکن را شناسایی، توقیف و روانه پارکینگ کردند که راکبان و رانندگان متخلف با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.