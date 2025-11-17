به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین آقاجری با اشاره به تخصیص سهمیه تجهیزات ورزشی از سوی اداره‌کل آموزش و پرورش استان خوزستان به آموزش و پرورش بهبهان اظهار داشت: بیش از ۷۰۰ قلم لوازم ورزشی با صرف حدود ۴ میلیارد ریال تهیه و در مدارس این شهرستان به‌ویژه مدارس کم‌برخوردار، توزیع شد.

وی با بیان اینکه این اقلام بخشی از کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی هستند، افزود: پیش‌تر حسن عامری‌اصل، معاون سلامت و تربیت‌بدنی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان نوید تأمین و ارسال تجهیزات ورزشی با اعتبار ۲۳۰ میلیارد تومان به مناطق مختلف استان را داده بود.

آقاجری با قدردانی از حمایت‌های اداره‌کل آموزش و پرورش استان در تأمین این تجهیزات، ادامه داد: دریافت این مجموعه ورزشی گام مؤثری در تقویت زیرساخت‌های تربیت‌بدنی مدارس و افزایش فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان محسوب می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش بهبهان تصریح کرد: توجه ویژه به مدارس کم‌برخوردار می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سلامت جسمی، افزایش انگیزه و توسعه مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی ایفا کند و آموزش و پرورش بهبهان تلاش خواهد کرد این امکانات در مسیر صحیح و با بالاترین کارآمدی مورد استفاده قرار گیرد.