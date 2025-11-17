به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گفت: نظام رتبه‌بندی لایدن یکی از معتبرترین نظام‌های ارزیابی پژوهشی جهان است که بدون اتکا به داده‌های خوداظهاری، بر اساس شاخص‌های عینی و مستند از پایگاه‌های اطلاعاتی، عملکرد علمی و کیفیت پژوهش‌های دانشگاه‌ها را ارزیابی می‌کند.

غلامعلی حمیدی، با اشاره به مولفه‌های اصلی این نظام افزود: شاخص‌های اصلی این رتبه‌بندی شامل تعداد و سهم انتشارات علمی، میزان استنادها، کیفیت استنادات، همکاری‌های بین‌المللی و بین‌سازمانی و نسبت انتشارات در بین ۱۰ درصد مقالات پراستناد جهان است.