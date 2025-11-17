سرپرست جهاد کشاورزی هویزه گفت: باتوجه به شرایط اقلیمی شهرستان و احتمال بروز خسارت، بیمه محصولات کشاورزی امری الزامیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، منصور سعیدی مفرد با تأکید بر اهمیت بیمه محصولات کشاورزی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و احتمال بروز خسارات ناشی از عوامل طبیعی مانند سیل، خشکسالی و آفات، بیمه محصولات کشاورزی یکی از ابزار‌های مؤثر برای حفظ پایداری تولید و حمایت از کشاورزان است.

وی افزود: در همین راستا جهاد کشاورزی هویزه همواره تلاش دارد تا با برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی، سطح آگاهی و مشارکت کشاورزان در طرح‌های بیمه‌ای را افزایش دهد.

سعیدی مفرد تصریح کرد: حمایت از کشاورزان و توسعه فرهنگ بیمه در بین بهره‌برداران، از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی هویزه است و این مدیریت در راستای تحقق این هدف، همکاری مستمری با شرکت‌های بیمه‌گر خواهد داشت.