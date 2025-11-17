پخش زنده
مسابقات قرآن کریم فراجا با حضور ۳۰۰ نخبه قرآنی نیروهای مسلح کشور در شیراز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: سی امین دوره این مسابقات با حضور ۳۰۰ نفر نخبه از نیروهای انتظامی سراسر کشور به میزبانی فرماندهی انتظامی استان فارس در هتل چمران شیراز درحال برگزاریست.
۶۰ نفر از برگزیدگان این رقابت به مسابقات سراسری نیروهای مسلح اعزام خواهند شد
مسابقات سراسری نیروهای مسلح بهمن امسال به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود.
سردار محمد بهرامی افزود: این مسابقات در ۱۳ رشته از جمله قرائت قرآن کریم، ترتیل، تحقیق، اذان، درک مفاهیم، نهجالبلاغه، مناجات خوانی و حفظ اجزای مختلف قرآن از سه جزء تا حفظ کل و نکات تفسیری سطح یک و دو در مدت زمان دو روز برگزار میشود.