حامد اصغری، نماینده وزن ۶۷- کیلوگرم تکواندو کشورمان با پیروزی مقابل حریف اردنی به نیمه نهایی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سومین روز مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از امروز دوشنبه (۲۶ آبان) در سالن شاهزاده بن فیصل آغاز شد.

حامد اصغری، نماینده وزن ۶۷- کیلوگرم تیم ملی تکواندو کشورمان، در دومین مبارزه و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف نماینده اردن رفت.

در راند نخست این دیدار نماینده اردن موفق به کسب امتیاز اول شد، اما در ادامه اصغری با هدایت افلاکی موفق شد نتیجه بازی را تغییر دهد و در پایان، این دیدار با نتیجه ۵ بر ۴ به سود نماینده کشورمان تمام شد. راند دوم این دیدار بسیار حساس و کنترل شده پیگیری شد، اما در ثانیه‌های پایانی این دیدار اصغری موفق به کسب سه امتیاز شد و با این پیروزی به نیمه نهایی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی راه یافت.

حامد اصغری در نخستین مبارزه خود به مصاف «دیوپ» از سنگال رفت. در راند نخست، اصغری با اجرای تکنیک‌های دقیق و کنترل جریان مبارزه، موفق شد با نتیجه ۷ بر ۳ این راند را به سود خود تمام کند. در راند دوم نیز ملی‌پوش کشورمان تنها چند ثانیه پس از آغاز مبارزه با استفاده از ضربه دورانی «دولیو چاگی» به ناحیه سر حریف، موجب ناک‌اوت شدن تکواندوکار سنگال شد.

تاکنون ساینا کریمی و علی‌اصغر علیمرادیان دو مدال طلا، امیررضا صادقیان و یلدا ولی‌نژاد دو مدال نقره و هستی محمدی، علی خوش‌روش و روژان گودرزی سه مدال برنز برای کاروان تکواندو کشورمان به دست آورده‌اند.