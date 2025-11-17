پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد گفت: پلیس با هنجار شکنان و کسانی که نظم عمومی را در شهر بجنورد به هم میزنند برخورد جدی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ گل محمد زاده با بیان اینکه در پی وقوع یک درگیری در خیابان شیرآب بجنورد فردی بر اثر اصابت چاقو مجروح شد، گفت: ضارب که سابقه ارتکاب جرائم خشن را دارد بلافاصله در صحنه درگیری توسط پلیس دستگیر شد.
وی افزود: اقدام سریع و قاطع پلیس در برخورد با اشرار نشان داد که نیروهای انتظامی با هوشیاری و آمادگی کامل، اجازه هیچ گونه ناامنی و بر هم زدن نظم عمومی را نمیدهد و با حضور بهموقع خود، آرامش و امنیت شهروندان را تضمین میکند.