به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری‑صنعتی دوغارون گفت: این سازمان نخستین حضور خود در رویداد‌های نمایشگاهی خارجی را تجربه می‌کند و قرار است در آن بخشی از توانمندی‌های اقتصادی و ظرفیت سرمایه‌گذاری خود را معرفی کند.

محمدرضا مودودی افزود: این حضور زمینه مناسبی برای تقویت همکاری‌های مرزی، تجاری و صنعتی میان ایران و افغانستان به شمار می‌رود.

او با اشاره به برنامه‌های این سازمان ادامه داد: نشست‌ها و گفت‌و‌گو‌های مستقیم با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی افغانستان در حاشیه نمایشگاه برگزار می‌شود که محور اصلی آنها بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تولید و تأمین زنجیره ارزش محصولات، تبیین استعداد‌های صنعتی و معرفی طرح‌های آماده جذب سرمایه خواهد بود.

مودودی بیان کرد: نمایشگاه بین‌المللی صنعت و تجارت امام ابوحنیفه توسط حکومت سرپرست افغانستان و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این کشور پایه‌گذاری شده است و هر ساله در مرکز نمایشگاهی کابل برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: منطقه آزاد تجاری‑صنعتی دوغارون یکی از گذرگاه‌های راهبردی ایران برای تجارت با کشور‌های همسایه است و از این رو، ارتقای زیرساخت‌ها، تسهیل تردد‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک از اولویت‌های این سازمان به حساب می‌آید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری‑صنعتی دوغارون تصریح کرد: این کانون اقتصادی و تجاری در عرصه‌ای به مساحت هشت هزار و ۷۰۰ هکتار در مرز‌های مشترک ایران و افغانستان واقع شده است و ۶۰ درصد کالا‌های صادراتی به بازار افغانستان از این مسیر صورت می‌گیرد.

مودودی تاکید کرد: منطقه آزاد تجاری دوغارون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از هرات و ۲۵۰ کیلومتری از مشهد قرار دارد و با توجه به مشوق‌های سرمایه‌گذاری آن، می‌تواند محور توسعه شرق کشور باشد.

چهارمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی صنعت و تجارت امام ابوحنیفه افغانستان از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه در مرکز نمایشگاهی بین‌المللی کابل در حال برگزاری است.