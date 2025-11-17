بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام محمد قادری در نشست کمیته پشتیبانی و آموزشی مساجد استان ضمن قدردانی از تلاش اعضای کمیته، بر اهمیت تقویت برنامههای آموزشی و پشتیبانی برای فعالان و مدیران مساجد استان به منظور ارتقاء توانمندیهای آموزشی و پشتیبانی شبکه مساجد تأکید کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: طرح برگزاری نمایشگاه مسجد جامعهپرداز استان بوشهر ویژه امامان جماعت و کنشگران مسجدی استان و با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد قرارگاه ملی مسجد و بنیاد هدایت شبکه تعالی امامت در این جلسهی این کمیته به تصویب اعضا رسید.
دبیر کمیته استانی پشتیبانی و آموزشی مساجد استان بوشهر هدف اصلی این نمایشگاه را احیا جایگاه مسجد در جامعه و بازسازی تصویر ذهنی مخاطب از جایگاه مسجد عنوان و اضافه کرد: این نمایشگاه با نگاهی جامع طراحی شده تا طیف وسیعی از مردم شامل تصمیمگیران و پیشوایان، فعالان و پیشران تحول و عموم مردم و مخاطبان نهایی را تحت تاثیر قرار دهد.
حجتالاسلام قادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه محوری مسجد در تعالی فرهنگی و اجتماعی جامعه، گفت: ارتقاء سطح آموزش ائمه جماعات و نیروهای فعال مسجدی، زمینهساز افزایش اثرگذاری مساجد در حوزههای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی است.
برگزاری رویداد راهبر مسجد و ترسیم نقشه توانمندسازی توسط قرارگاههای شهرستانی و برگزاری رویداد بزرگ استانی مسجد برقرار با حضور حجتالاسلام محمدجواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.
در ادامه جلسه، اعضای کمیته به بررسی وضعیت موجود برنامههای آموزشی و نیازهای پشتیبانی مساجد در سطح استان پرداختند.
پیشنهادهایی در زمینه برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، تقویت زیرساختهای فرهنگی، و حمایت از برنامههای خلاقانه و مردمی در مساجد مطرح شد.
در بخش دیگری از این جلسه بر استمرار جلسات کمیته و تعامل مؤثر با نهادهای فرهنگی و دینی تأکید شد تا روند ارتقای فعالیتهای مسجدی در استان بوشهر با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود.
در پایان، مقرر شد کارگروههایی برای پیگیری مصوبات این نشست و تدوین برنامههای اجرایی در زمینه آموزش، تجهیز و پشتیبانی مساجد تشکیل شود.
گفتنی است، طرحهای تصویب شده در کمیته پشتیبانی و آموزشی مساجد استان جهت تصویب نهایی و اجرایی شدن به قرارگاه استانی ارسال خواهند شد.