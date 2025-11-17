به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در نخستین روز رقابت‌های شمشیربازی بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض، مرحله گروهی اسلحه اپه مردان برگزار شد و هر دو نماینده ایران راهی جدول حذفی شدند.

محمد اسماعیلی در گروه خود چهار پیروزی و یک شکست داشت. اسماعیلی در رقابت با شمشیربازان اندونزی، عربستان، امارات، کامرون پیروز شد و تنها مقابل نماینده قطر شکست خورد.

امیرحسین موشحی دیگر نماینده ایران سه پیروزی و دو شکست داشت. موشحی مقابل شمشیربازان ترکیه، عمان و پاکستان پیروز شد. وی بازی را به شمشیربازان ازبکستان و قطر واگذار کرد.