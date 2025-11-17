تصاویر خبرنگار صداوسیما در بالگرد از مهار آتش الیت
خبرنگار صداوسیما با حضور در بالگرد از روند مهار آتشسوزی جنگلهای الیت تصاویری ارسال کرد.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ گفت: با توجه به گسترش حریق در محدوده جنگلی و صخرهای حوالی روستای الیت مرزن آباد چالوس ۱۴ گروه زمینی و دو بالگرد در حال اطفای حریق هستند و یک بالگرد نیز در آشیانه جهت اضافه شدن به گروه عملیات اطفای حریق حضور دارد.
محمدی با بیان اینکه منطقه آتش سوزی سخت گذر است، افزود: جریان باد و صعب العبور بودن منطقه مهار آتش را سخت کرده است.
او ابراز امیدواری کرد: آتشی که چند روز این منطقه را درگیر کرده است تا پایان وقت امروز مهار شود.