به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی استان با اعلام خبر آغاز واکسیناسیون لمپی اسکین گاو‌های روستایی و عشایری در استان گفت: بیماری لمپی اسکین نوعی بیماری حاد تا مزمن، بسیار عفونی و بیماری عمومی پوستی در گاو‌ها است.

عندلیبی افزود: بیماری بوسیله ویروسی مشابه ویروس عامل بیماری آبله در گوسفند و بزاست.

عندلیبی افزود: گرچه انتقال ویروس توسط همه بندپایان امکان پذیر است ولی بیماری عمدتا بوسیله پشه‌های گزنده انتقال می‌یابد و امکان انتقال با خوردن غذا و آب آلوده به بزاق حیوان آلوده نیزگزارش شده است.

عندلیبی افزود: کنترل این بیماری شامل جداسازی دام‌های سالم از بیمار، عدم انتقال دام‌های بیمار به سایر دامداری ها، ضد عفونی و سمپاشی جایگاه نگهداری دام و محوطه‌های دامداری ها، عدم انتقال دام از میادین عرضه دام سنتی به دامداری، ممانعت از ورود افراد متفرقه به محوطه دامداری‌ها و مبارزه با حشرات با اولویت مگس و پشه توسط حشره کش‌های موثر است.

به گفته وی اقدامات درمانی به صورت حمایتی و شامل استفاده از تب بر‌ها و آنتی بیوتیک‌ها برای کنترل عفونت‌های ثانویه دردام‌های مبتلا است.

عندلیبی تاکید کرد: مهم‌ترین راه پیشگیری از بیماری، واکسیناسیون گاو‌ها خصوصا واحد‌های دامداری در معرض خطر و مجاور با واحد‌های کانون بیماری است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی استان گفت: در سال گذشته دامپزشکی استان در بازه زمانی ۱۵ آبان تا ۱۵ اسفند تعداد ۱۵هزار و‌شس راس گاو و گوساله روستایی عشایری را توسط بخش دولتی واکسینه کرد.

عندلیبی گفت: تاکنون شاهد بروز این بیماری در سال جاری در استان نبودیم.

وی افزود: امسال نیز به منظور پیش گیری از این بیماری که معمولا درتابستان و پاییز بروز می‌کند واکسیناسیون گاو و گوساله‌های روستایی و عشایری استان شروع شده و تا پایان سال ادامه دارد و امیدواریم با این واکسیناسیون در سال آینده شاهد بروز این بیماری در استان نباشیم.

دامپزشکی ضمن هشدار در خصوص این بیماری به بهره‌برداران صنعتی و نیمه صنعتی خصوصا واحدهایی که دام‌های خود را علیه این بیماری واکسینه نکرده‌اند؛ از همه این بهره برداران خواست که ضمن رعایت موارد پیشگیری از بیماری، هر چه سریعترنسبت به واکسیناسیون دام‌های خود از طریق مراکز مایه کوبی بخش خصوصی اقدام کنند.