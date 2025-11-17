به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، ترویج آموزه‌های فاطمی و ارتقای بینش دینی از اهداف برگزاری این نمایشگاه دانست.

حجت‌الاسلام روستا آزاد افزود: نمایشگاه شامل تئاتر روایت‌محور زندگی حضرت زهرا سلام‌الله علیها و غرفه‌های فرهنگی متنوع است و تا سوم آذرماه، همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ پذیرای عموم مردم قم خواهد بود. همچنین صبح‌ها و بعدازظهرها ویژه‌برنامه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام فرهنگی با هدف هم‌افزایی دستگاه‌های دینی و هنری استان، نمادی از نشر فرهنگ بصیرت و ولایتمداری در جامعه است.