رئیس دادگستری شوشتر از دستگاه‌های مختلف خواست همه توان و ظرفیت خود را برای رونق تولید و اشتغال در شهرستان به کار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، وحید خندانی در نشستی که با هدف بررسی و رفع مشکلات و موانع تولید در بخش دولتی و خصوصی، برگزار شد، از دستگاه‌های مختلف خواست همه توان و ظرفیت خود را به کار گیرند تا چرخ‌های تولید کشور روان‌تر حرکت کرده و روند تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی در مسیر درست خود قرار گیرد.

وی با تأکید بر عزم جدی قوه قضائیه، مسئولین دولتی و شرکت‌ها برای رفع موانع تولید و اشتغال پیش‌روی فعالان اقتصادی، گفت: وجود برخی مثادیق فساد، تعدد و تغییر مداوم قوانین، مقررات دست و پاگیر و ترس مدیران از تصمیم‌گیری، از جمله مشکلات بخش خصوصی بوده و هست.

خندانی افزود: باید تلاش کرد تا با هم‌افزایی و همکاری تمامی نهاد‌های مرتبط، بخشی از فشار‌ها و موانع موجود بر دوش بخش خصوصی و حتی شرکت‌های دولتی را کاهش داده و در مسیر رونق تولید و اشتغال گام‌های مؤثری برداریم.

رئیس دادگستری شوشتر اظهار داشت: حمایت حقوقی و قضائی از تولیدکنندگان نقش مهمی در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و کاهش ریسک‌های تولید دارد.

وی ادامه داد: این حمایت، از یک سو موجب تسهیل فرایند‌های قانونی و قضائی برای واحد‌های تولیدی و کارآفرینان می‌شود و از سوی دیگر، بستر مناسبی برای رشد سرمایه‌گذاری، گسترش فعالیت‌های تولیدی و افزایش اشتغال فراهم می‌کند.

خندانی تصریح کرد: این دادگستری با همراهی سایر نهاد‌های ذی‌ربط، حمایت قانونی و تقویت پشتوانه‌های قضائی و حقوقی تولیدکنندگان را به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی تحقق رونق تولید و توسعه پایدار اقتصادی و مخصوصا اشتعال، دنبال می‌کند.

در این نشست که با حضور رئیس دادگستری، دادستان، امام جمعه، اعضای شورای تامین، مسئولین ادارات، روسای بانک‌ها و مدیران شرکت‌ها، کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و خدماتی برگزار شد، مدیران و نمایندگان بخش دولتی و خصوصی نیز ضمن طرح مشکلات موجود، به ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌هایی برای تعامل مؤثرتر با دستگاه‌های قضائی و دولتی در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع تولید و اشتغال پرداختند.