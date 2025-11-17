پخش زنده
مدیرکل تعاون روستایی آذربایجان شرقی گفت: ۲۴ روستا بازار برای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و حذف واسطه، در این استان در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر رنجگران در نشست خبری افزود: امسال ایجاد این تعداد روستا بازار از تکالیف این اداره کل بود که در این زمینه اقدامات لازم انجام و زمینها مورد نظر مکان یابی شده است و در دهه مبارک فجر، همزمان با سراسر کشور از آنها بهره برداری میشود.
وی با بیان اینکه این طرح ملی برای حمایت از تولیدکنندگان روستایی اجرا میشود اظهار کرد: در این مکان ها محصولات کشاورزی، صنایع دستی و تولیدات خانگی روستاییان به شکل مستقیم و بدون دخالت واسطه به قیمت مناسب به مصرف کننده عرضه میشود.
مدیرکل تعاون روستایی آذربایجان شرقی گفت: این روستا بازارها در اغلب شهرستانهای استان راه اندازی میشود و وسعت آنها بستگی به تعداد غرفههای مورد تقاضای متقاضیان است و تعداد این غرفهها ایجاد شده در آنها سه تا ۱۰ غرفه یا بیشتر است.
رنجگران عمده فعالیت این سازمان را حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و تنظیم بازار با خرید و توزیع کالاهای اساسی اعلام کرد و ادامه داد: در زمان کنونی ۴۸۲ شرکت و تشکل تعاونی روستایی در این استان وجود دارد که حدود ۴۰۰ هزار نفر عضو و ۷۰۱ نفر در آنها اشتغال دارند.
وی یادآور شد: از این تعداد ۳۰۳ شرکت و تشکل تعاونی در زمان کنونی فعال است و بقیه به علت نبود حمایتهای بعدی این شرکتها و تشکلها دوام نیافته و غیرفعال شدهاند که از جمله شامل ۱۶ شرکت تعاونی سازمان جنگلها و تعاونیهای گندمکاران است.
مدیرکل تعاون روستایی استان خرید تضمینی مباشرتی ۵۲ هزار و ۵۷۲ تن گندم، توزیع ۴۱۵ تن میوه شب عید و خرما، خرید توافقی ۶۶ هزار و ۶۴۵ تن محصولات کشاورزی، برگزاری هشت نمایشگاه داخلی، عرضه و توزیع ۲ هزار و ۱۸۴ تن انواع محصولات کشاورزی در فروشگاهها و غرفههای دایم و موقت و توزیع چهار هزار و ۳۳۱ تن آرد روستایی و عشایری را از جمله فعالیتهای این اداره کل در هفت ماه امسال اعلام کرد.
رنجگران افزود: با وجود اینکه این اداره کل فاقد ردیف بودجه استانی است با همکاری و همراهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، ۵۰ میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز انبارهای این اداره کل هزینه شد تا فضای مناسبی برای ذخیره محصولات کشاورزی خریداری شده ایجاد شود.
وی اظهار کرد: تامین و توزیع ۲۱ هزار و ۹۲۵ تن انواع کودهای شیمیایی، ریزمغذی، آلی و زیستی، تولید و فرآوری چهار هزار و ۴۹۳ تن انواع بذور اصلاح شده، تامین و توزیع ۲۷ هزار و ۲۷۵ تن نهادههای دامی، تامین و توزیع ۲۷ هزار و ۳۷۵ لیتر سموم شیمیایی، خرید و جمع آوری ۱۲ هزار و ۷۲۵ تن شیر و صدور سه هزار و ۲۲۹ فقره پروانه کسب کشاورزی از دیگر اقدامات این اداره کل در هفت ماه امسال است.
مدیرکل تعاون روستایی آذربایجان شرقی با بیان اینکه مهار تورم و تنظیم بازار از جمله وظایف سازمان تعاون روستایی است گفت: امسال این اداره کل اقدام به ذخیره سازی ۲ محصول غذایی استراتژیک سیب زمینی و پیاز در انبارهای خود کرده است.
رنجگران با اشاره به اینکه به میزان کافی این محصولات در انبارها ذخیره شدهاند ادامه داد: به محض مشاهده کمبود این محصولات در بازار، این اداره کل اقدام به توزیع و عرضه سیب زمینی و پیاز در بازار خواهد کرد.