مدیر کل فرودگاه‌های استان مازندران گفت: در گذشته برخی شرکت‌ها در فصول خاص به رامسر پرواز داشتند، اما در برنامه جدید تلاش می‌شود شرکت‌های مختلف پرواز‌ها را به‌صورت پایدار انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیر کل فرودگاه‌های استان مازندران گفت: یکی از وظایف ذاتی ما پاسخگویی به نیاز‌های حمل‌ونقل هوایی منطقه است، با توجه به بستر‌های فراهم‌شده، از شرکت‌های هواپیمایی به‌صورت رسمی دعوت شده تا برای برقراری پرواز‌های پایدار در مسیر‌های مختلف اقدام کنند. تنوع شرکت‌های هواپیمایی و ناوگان، علاوه بر ایجاد فضای رقابتی، موجب ارتقای کیفیت خدمات و کاهش قیمت تمام‌شده بلیت برای مسافران می‌شود.

شهرام محمدی اطاقسرا در حاشیه سفر به رامسر جهت بررسی ظرفیت‌ها و پیگیری مطالبات و رفع موانع پروازی فرودگاه شهدای رامسر افزود: در گذشته برخی شرکت‌ها تنها در فصول خاص به رامسر پرواز داشتند، اما در برنامه جدید تلاش شده است شرکت‌های مختلف مطالعات لازم را انجام دهند و پرواز‌ها به‌صورت ماندگار و نه فصلی برقرار شود.

وی اظهارداشت: اکنون پرواز رامسر – مشهد مقدس که از افتخارات فرودگاه است برقرار بوده و برای اتصال رامسر به سایر استان‌ها و همچنین کشور‌های جنوبی—با توجه به اینکه این فرودگاه مرز هوایی نیز محسوب می‌شود، آمادگی کامل وجود دارد. هر شرکت هواپیمایی که با توجه به بستر‌های موجود قصد فعالیت داشته باشد، فرودگاه با افتخار امکانات لازم را در اختیارشان قرار خواهد داد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان مازندران که در این سفر کاری دیدار‌های جداگانه با فرماندار و امام جمعه شهرستان رامسر داشت، فرودگاه شهدای رامسر را یک زیر ساخت مهم فرودگاهی برای تقویت صنعت گردشگری برشمرد و بر ضرورت رفع برخی از موانع با همکاری مسولانی استانی و شهرستانی تاکید نمود.

شهرام محمدی افزود: دستور خرید دستگاه کمک‌ناوبری DVOR برای ارتقای ایمنی پرواز‌های فرودگاه رامسر صادر شده و این خرید در اولویت شرکت فرودگاه‌های کشور قرار گرفته و پس از تأمین این دستگاه، عملیات انتقال و نصب آن با سرعت انجام خواهد شد.

وی گفت: دستگاه کمک‌ناوبری برای ارتقای ایمنی پرواز‌های فرودگاه رامسر و کاهش لغو پروازهاست با توجه به مطالبات سال‌های گذشته برای به‌روزرسانی تجهیزات فرودگاه و ایمنی پروازها، موضوع خرید دستگاه کمک‌ناوبری DVOR برای این فرودگاه در اولویت قرار گرفته است. درواقع اهتمام ویژه مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، دستور خرید این دستگاه حساس و تخصصی به‌صورت ویژه برای رامسر صادر شده است.

وی تأکید کرد: فرآیند خرید دستگاه‌های کمک‌ناوبری به دلیل دقت فنی بالا نیازمند مطالعات و طی روند‌های خاص است، اما بلافاصله پس از انجام خرید، این دستگاه با سرعت منتقل و در فرودگاه رامسر نصب خواهد شد.

وی اظهارداشت: نصب یک دستگاه کمک‌ناوبری به‌تنهایی تمام مشکلات را صددرصد رفع نمی‌کند، اما نقش مهمی در کاهش میزان لغو پرواز‌ها خواهد داشت. لغو شدن پرواز در شرایط جوی خاص همیشه یک تصمیم ایمنی است و نشان می‌دهد خلبان برای حفظ جان مسافران تصمیم درست گرفته است؛ اما وظیفه ما ایجاد زیرساخت‌هایی است که میزان کنسلی را کاهش دهد و ایمنی را ارتقا بخشد.

محمدی درخصوص رفع موانع پروازی انتها و ابتدای باند، شامل چند واحد مسکونی و و تعدادی ویلا در یک مجتمع اقامتی گفت: در حوزه موانع پروازی نیز که مقوله‌ای کاملاً تخصصی است، همکاران ما در حال انجام مطالعات دقیق هستند و مکاتبات لازم انجام شده است. البته بخش زیادی از موانع با همکاری و واگذاری زمین از سوی مالکان محترم برطرف شده و بیش از ۹۰ درصد مسیر پیش رفته است، با این حال، موانع باید به‌طور کامل رفع شود؛ زیرا موضوعی سلیقه‌ای نیست و طبق استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های جهانی هوانوردی تعیین می‌شود. همه این اقدامات برای ارتقای ایمنی پرواز و ارائه خدمات صادقانه و مطمئن به مردم انجام می‌شود.