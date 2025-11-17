۲۲ قلم لوازم خانگی با همکاری خیرین و مشارکت مؤسسه خیریه ایتام حبیب بن مظاهرالاسدی شادگان تهیه و به مددجویان زیر پوشش بهزیستی این شهرستان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی فرمانداری شادگان؛ در مراسمی، ۲۲ قلم لوازم خانگی با همکاری خیرین و نیکوکاران و مشارکت مؤسسه خیریه ایتام حبیب بن مظاهرالاسدی به خانواده‌های ایتام زیر پوشش اداره بهزیستی شهرستان اهدا شد

اقلام اهدایی شامل؛ یخچال، آبگرمکن، ماشین لباسشویی و... بودند.

مراسم اهدای این تعداد لوازم خانگی، باحضور حمودی معاون فرماندار شادگان، پورموسوی امام جمعه شهرستان، بنی اسد مدیر موسسه خیریه ایتام حبیب بن مظاهر، مردی زاده سرپرست اداره بهزیستی شادگان و جمعی از مسئولان ادارات و خانواده‌های معزز مددجو در محل موسسه خیریه برگزار شد.