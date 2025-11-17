به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،عتباتی افزود: در این پرونده، ۲۴ نفر از پرسنل شهرداری و اعضای شورای شهر دوره پنجم به اتهاماتی نظیر اخذ رشوه، تحصیل مال نامشروع و اختلاس تحت تعقیب قرار گرفتند.

او اضافه کرد:پس از رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست، پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و محکومیت متهمان صادر شد.

عتباتی همچنین تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت به مبارزه با فساد ادامه می‌دهد و اجازه تعرض به حقوق بیت‌المال را نخواهد داد.