به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان از از اجرای طرح‌های گسترده عمرانی در حوزه راه‌های روستایی خبر داد و گفت: در هشت ماهه نخست سال جاری تا مورخ ۲۰ آبان، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی به طول ۴۹ کیلومتر در سطح استان از جمله محور‌های گلم کبود سفلی (شهرستان سرپل ذهاب)، عاشقان عابدین و موسی، مله امیر خان، نوئل، سمنگان، آهنگران، ظلمه سور، پشت گلان، کماسی کلکشوند، دورآباد، حسین آباد قوری چای، علی آباد تلخستان، گدارپیر، جهان آباد، حاجی آباد (شهرستان کرمانشاه) با اعتباری بیش از ۱۹۵ میلیارد تومان انجام شده است.

یزدان خسروی افزود: همچنین عملیات زیرسازی تا مرحله پریمکت در ۶۵ کیلومتر از مسیر‌های روستایی از جمله محور‌های تپه شعبان شاه ملکی، بزگوره، کچک بل علیا، جلوگیرنگه، خلجان با اعتباری بالغ بر ۱۳۰میلیاردتومان اجرا شده است و این محور‌ها در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی و تامین اعتبار در مدت زمان باقیمانده از فصل کاری سال‌جاری و یا در ابتدای فصل کاری سال آینده آسفالت و به بهره برداری خواهند رسید.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تصریح کرد:,در بخش راه‌های شریانی نیز عملیات روکش آسفالت تقویتی در ۵۴۰ کیلومتر از محور‌های استان، شامل ۲۱۳ کیلومتر رگلاژی و ۳۲۷ کیلومتر رویه نهایی، به اجرا درآمده که نقش مهمی در افزایش ایمنی، کاهش زمان سفر و تسهیل تردد وسایل نقلیه داشته است.