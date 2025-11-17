پخش زنده
فعالیت بخش اداری سازمان منطقه آزاد انزلی همزمان با بازدید هیئتهای خارجی و مسئولان استانی و کشوری چهارشنبه ۲۸ آبان تعطیل، اما بخش تجاری و گردشگری باز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همزمان با بازدید هیئتهای خارجی و مقامات ملی شرکت کننده در اجلاس استانداران حاشیه خزر از منطقه آزاد انزلی؛ فعالیت ساختمان اداری این سازمان روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ تعطیل است.
بخش تجاری و گردشگری منطقه آزاد انزلی ۲۸ آبان باز و دیگر خدمات سازمان در بخشهای بندری، گمرکی و شماره گذاری خودرو همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند.