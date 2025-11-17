پخش زنده
دادگاه جنایات بینالمللی در داکا، شیخ حسینا، نخستوزیر سابق بنگلادش را بهصورت غیابی درباره اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت، مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از تارنمای روزنامه گاردین، شیخ حسینا، نخستوزیر برکنارشده بنگلادش، روز دوشنبه از سوی دادگاه جنایات بینالمللی این کشور در داکا، بهصورت غیابی به ارتکاب جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم شد. این حکم در پی سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری سال گذشته صادر شده که با جنبش دانشجویی آغاز شد و به «انقلاب ژوئیه» شهرت یافت.
هیئت سهنفره قضات، حسینا را به ارتکاب جرایمی، چون قتل، نسلکشی، شکنجه و اقدامات غیرانسانی متهم کرد. قاضی غلام مرتضی مزمدار در قرائت رأی دادگاه گفت: «نخستوزیر متهم با صدور دستور استفاده از پهپاد، بالگرد و سلاحهای مرگبار، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.»
حسینا که در اوت سال گذشته (مرداد ۱۴۰۳) از کشورش گریخته و در هند بهسر میبرد، اتهامات را رد کرده و این دادگاه را «نمایشی سیاسی» خوانده است. دولت هند تاکنون درخواستهای استرداد وی را نادیده گرفته است.
در حالیکه دادگاه در میان حضور گسترده و پرتنش وکلای مدافع، خبرنگاران، خانوادههای قربانیان و رهبران دانشجویی رأی خود را اعلام میکرد، جای خالی حسینا در جایگاه متهمان بهشدت محسوس بود.
در پی صدور حکم، تدابیر امنیتی در داکا تشدید شد. پلیس، ارتش و نیروهای شبهنظامی اطراف دادگاه را محاصره کردند و پلیس پایتخت دستور «شلیک در صورت مشاهده پرتاب بمب دستساز یا آتشزدن خودرو» صادر کرد.
صبح دوشنبه نیز انفجار کوچکی در نزدیکی دادگاه باعث وحشت عمومی و مسدود شدن خیابانها شد.
اعتراضاتی که به سرنگونی حسینا انجامید، ابتدا بهعنوان جنبشی دانشجویی آغاز شد، اما به سرعت به قیامی سراسری علیه حکومت اقتدارگرایانه او تبدیل شد. دوران ۱۵ ساله زمامداری حسینا از سوی بسیاری از شهروندان بنگلادش با فساد، شکنجه و ناپدیدسازیهای اجباری همراه بود؛ مواردی که در گزارشهای سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل نیز ثبت شده است.
در جریان سرکوب این اعتراضات، نیروهای امنیتی بهطور مستند از گلوله جنگی علیه معترضان استفاده کردند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل شمار قربانیان را تا ۱۴۰۰ نفر برآورد کرده که این رویداد را به مرگبارترین خشونت سیاسی از زمان استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ تبدیل کرده است.
پیگرد قضایی حسینا یکی از وعدههای اصلی دولت موقت بنگلادش به رهبری محمد یونس، برنده جایزه نوبل، بود که سال گذشته با حمایت معترضان به قدرت رسید.
او محمد تاجالاسلام را بهعنوان دادستان کل منصوب کرد تا پرونده حسینا را در دادگاه جنایات بینالمللی پیگیری کند.