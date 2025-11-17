به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان، گفت: از این تعداد ۹۰ شرکت فناور و ۴۵ شرکت دانش‌بنیان فعال هستند.

مجتبی راعی با اشاره به جایگاه شهرستان در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای گفت: کاشان در محور‌های گردشگری، انرژی خورشیدی، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین سرآمد است و در بحث انرژی خورشیدی این شهرستان رتبه اول کشور را دارد.

وی همچنین به فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه اشاره کرد و افزود: تا کنون حدود ۲۰ جشنواره در کاشان برگزار شده است و تا پایان سال سه جشنواره دیگر برگزار می‌شود.

فرماندار کاشان بر نقش برگزاری جشنواره‌ها در ایجاد اتحاد، نشاط و انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: این رویداد‌ها به تقویت پیوند‌های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کنند.